В столице за выходные произошло более 170 ДТП

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114583 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120269 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118714 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 137478 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108785 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109896 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109532 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132046 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130789 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 199917 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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5 марта, 11:59 • 111455 просмотра
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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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В столице за выходные произошло более 170 ДТП

В столице за выходные произошло более 170 ДТП

Киев  •  УНН

 • 16374 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве за субботу и воскресенье, 11-12 января, произошло более 170 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"В Киеве с 11 января по 12 января произошло 172 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Киевской области за эти выходные произошло более 40 ДТП.

Напомним, в Киеве на бульваре Дружбы Народов автомобиль столкнулся с бетонным столбом, перевернулся на крышу и сразу загорелся.

Как сообщалось, в городе Борисполь Киевской области полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил мужчину.

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