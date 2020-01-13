В столице за выходные произошло более 170 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве за субботу и воскресенье, 11-12 января, произошло более 170 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 11 января по 12 января произошло 172 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в Киевской области за эти выходные произошло более 40 ДТП.
Напомним, в Киеве на бульваре Дружбы Народов автомобиль столкнулся с бетонным столбом, перевернулся на крышу и сразу загорелся.
Как сообщалось, в городе Борисполь Киевской области полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил мужчину.