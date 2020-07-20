У столиці за вихідні сталося 150 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Києві за вихідні сталося 150 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 18 липня по 19 липня сталося 150 ДТП, з них 15 - ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, на "Варшавській трасі" під Києвом сталася ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги, у результаті аварії троє людей отримали травми.
Як повідомлялося, за 29 років незалежності в Україні понад 174 тисячі людей загинуло у дорожньо-транспортних пригодах.