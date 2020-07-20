В столице за выходные произошло 150 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киеве за выходные произошло 150 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 18 июля по 19 июля произошло 150 ДТП, из них 15 - ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Напомним, на "Варшавской трассе" под Киевом произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, в результате аварии три человека получили травмы.
Как сообщалось, за 29 лет независимости в Украине более 174 тысяч человек погибло в дорожно-транспортных происшествиях.