На трасі під Києвом сталася ДТП зі "швидкою": троє травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На варшавській трасі під Києвом сталася ДТП за участю автомобіля швидкої медичної допомоги, у результаті аварії троє людей отримали травми. Про це УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
"На варшавській трасі сталася ДТП за участю авто швидкої медичної допомоги, – патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху на місці події", - вказали у патрульній поліції.
Як зазначається, виклик про автопригоду з травмованими в місті Буча патрульні отримали сьогодні, близько 17-ї години.
"Прибувши на місце події, інспектори побачили понівечені два транспортні засоби: Volkswagen Tiguan та Peugeot Boxer. За попередніми даними, внаслідок зіткнення троє осіб отримали травми та були шпиталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Механізм та всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть надалі з'ясовувати слідчі.
Нагадаємо, ДТП з авобусом сталася у Запоріжжі, травмовано шістьох пасажирів.