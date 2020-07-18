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ДТП з авобусом сталася у Запоріжжі: травмовано шістьох пасажирів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутного автобуса, у результаті якої постраждало шість людей, неповнолітню госпіталізовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

“17 липня близько 22:00 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. В ході огляду місця події встановлено, що водій муніципального автобусу МАЗ 1957 р. н, виконуючи міські пасажирські перевезення, рухаючись по проїзній частині бульвару Шевченка, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на електроопору. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 6 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка 1987 року народження та чотирьох жінок 1971, 1975, 1976 та 1987 років народження після надання медичної допомоги відпущено додому. Ще одна потерпіла, неповнолітня дівчина 2003 р.н, перебуває у лікарні. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

“За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ”, — додали у поліції.

Нагадаємо, на Одещині сталася ДТП з шістьма загиблими. Ними виявилися четверо 23-річних однокласників та літнє подружжя.

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