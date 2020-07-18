ДТП с авобусом произошло в Запорожье: травмированы шесть пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате которого пострадало шесть человек, несовершеннолетнюю госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
"17 июля около 22:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. В ходе осмотра места происшествия установлено, что водитель муниципального автобуса МАЗ 1957 г.р., выполняя городские пассажирские перевозки, двигаясь по проезжей части бульвара Шевченко, выехал за пределы проезжей части дороги и допустил наезд на электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия 6 пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину 1987 года рождения и четырех женщин 1971, 1975, 1976 и 1987 года рождения после оказания медицинской помощи отпустили домой. Еще одна пострадавшая, несовершеннолетняя девушка 2003 г.р., находится в больнице. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
"По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ", - добавили в полиции.
Напомним, в Одесской области произошло ДТП с шестью погибшими. Ими оказались четверо 23-летних одноклассников и пожилая супружеская пара.