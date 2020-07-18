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Четверо однокласників та подружжя: встановлено жертв ДТП на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Правоохоронці встановили особи шістьох людей, які загинули у ДТП на трасі Одеса-Рені сьогодні вранці. Ними виявилися четверо 23-річних однокласників та літнє подружжя. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.

"Усі учасники дорожньо-транспортної пригоди встановлені. В автомобілі “ВАЗ” їхали четверо 23-річних чоловіків. Вони — колишні однокласники, жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку та усі загинули на місці пригоди", - повідомили у поліції.

У зустрічному напрямку, до села Приморське Кілійського району, як вказано, на автомобілі Mitsubishi Outlander їхали п’ятеро членів родини з Ізмаїла.

"63-річний водій та його 60-річна дружина, яка сиділа на передньому сидінні, загинули на місці, ще троє — у лікарні", - додали у поліції.

Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів сталося, коли автомобіль “ВАЗ” виїхав на зустрічну смугу.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В Межах провадження призначено низку експертиз.

Нагадаємо, вранці 18 липня на трасі Одеса-Рені сталася ДТП, де загинуло шестеро людей.

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