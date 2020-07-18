Четверо одноклассников и супружеская пара: установлено жертв ДТП в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Правоохранители установили личности шести человек, погибших в ДТП на трассе Одесса-Рени сегодня утром. Ими оказались четверо 23-летних одноклассников и пожилая супружеская пара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
"Все участники дорожно-транспортного происшествия установлены. В автомобиле "ВАЗ" ехали четверо 23-летних мужчин. Они - бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха и все погибли на месте происшествия", - сообщили в полиции.
Во встречном направлении, в село Приморское Килийского района, как указано, на автомобили Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила.
"63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое - в больнице", - добавили в полиции.
Предварительно установлено, что столкновение транспортных средств произошло, когда автомобиль "ВАЗ" выехал на встречную полосу.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз.
Напомним, утром 18 июля на трассе Одесса-Рени произошло ДТП, где погибли шесть человек.