На трассе под Киевом произошло ДТП со "скорой": трое травмированных

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 58987 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103565 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108482 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136307 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111566 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132888 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102353 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102630 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104658 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102127 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На трассе под Киевом произошло ДТП со "скорой": трое травмированных

На трассе под Киевом произошло ДТП со "скорой": трое травмированных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. На варшавской трассе под Киевом произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, в результате аварии три человека получили травмы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

"На варшавской трассе произошло ДТП с участием авто скорой медицинской помощи, - патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения на месте происшествия", - указали в патрульной полиции.

Как отмечается, вызов о ДТП с травмированными в городе Буча патрульные получили сегодня, около 17 часов.

"Прибывшие на место происшествия инспекторы увидели изувеченными два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. По предварительным данным, в результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Механизм и все детали этого дорожно-транспортного происшествия будут в дальнейшем выяснять следователи.

Напомним, ДТП с авобусом произошло в Запорожье, травмированы шесть пассажиров.

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