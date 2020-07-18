На трассе под Киевом произошло ДТП со "скорой": трое травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. На варшавской трассе под Киевом произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, в результате аварии три человека получили травмы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"На варшавской трассе произошло ДТП с участием авто скорой медицинской помощи, - патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения на месте происшествия", - указали в патрульной полиции.
Как отмечается, вызов о ДТП с травмированными в городе Буча патрульные получили сегодня, около 17 часов.
"Прибывшие на место происшествия инспекторы увидели изувеченными два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. По предварительным данным, в результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Механизм и все детали этого дорожно-транспортного происшествия будут в дальнейшем выяснять следователи.
Напомним, ДТП с авобусом произошло в Запорожье, травмированы шесть пассажиров.