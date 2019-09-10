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У столиці з початку року введено в експлуатацію понад 6 тисяч квартир

У столиці з початку року введено в експлуатацію понад 6 тисяч квартир

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Києві протягом січня – червня 2019 року в експлуатацію було прийнято 6 430 квартир. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену Державною службою статистики.

Загальна площа прийнятих в експлуатацію квартир становить 430 585 кв.м., а середня площа однієї квартири – 67 кв.м.

Нагадаємо, нещодавно голова правління — президент найбільшого столичного забудовника ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір повідомив, що на даний момент активно ведуться роботи над зведенням понад 20 житлових будинків по всьому місту.

Раніше в компанії повідомляли, що пусковою програмою на цей рік запланове введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів.

Українські Національні Новини

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