У столиці з початку року введено в експлуатацію понад 6 тисяч квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Києві протягом січня – червня 2019 року в експлуатацію було прийнято 6 430 квартир. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену Державною службою статистики.
Загальна площа прийнятих в експлуатацію квартир становить 430 585 кв.м., а середня площа однієї квартири – 67 кв.м.
Нагадаємо, нещодавно голова правління — президент найбільшого столичного забудовника ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір повідомив, що на даний момент активно ведуться роботи над зведенням понад 20 житлових будинків по всьому місту.
Раніше в компанії повідомляли, що пусковою програмою на цей рік запланове введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів.