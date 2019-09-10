В столице с начала года введено в эксплуатацию более 6 тысяч квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Киеве в январе - июне 2019 года в эксплуатацию было принято 6430 квартир. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную Государственной службой статистики.
Общая площадь принятых в эксплуатацию квартир составляет 430 585 кв.м., а средняя площадь одной квартиры - 67 кв.м.
Напомним, недавно глава правления - президент крупнейшего столичного застройщика ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сообщил, что на данный момент активно ведутся работы над строительством более 20 жилых домов по всему городу.
Ранее в компании сообщали, что пусковой программой на этот год запланирован ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. метров.