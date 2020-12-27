У столиці на добу понад 700 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Києві за минулу добу зафіксовано 718 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше у Дарницькому районі столиці. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“У Києві за минулу добу виявили 718 хворих на коронавірус. Померли 15 людей. Усього за період пандемії в столиці 1844 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 107 204”, — повідомив він.
Зазначається, що захворіли:
— 398 жінок віком від 19 до 85 років
— 266 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв
— 20 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 34 хлопчики від 1 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 19 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 143 людини. Усього коронавірус подолали 37 273 мешканці столиці.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 272, в Дніпровському — 161 та в Деснянському районі — 57 випадків”, — додав він.
Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксовано 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало 6 621 людина, госпіталізовано —1 674 особи та зафіксовано 72 летальних випадки. Всього з початку пандемії в Україні захворіло 1 025 989 осіб, одужало —658 538 осіб та зафіксовано 17 774 летальних випадки.
Як раніше повідомлялося в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.