В столице в сутки более 700 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 718 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего в Дарницком районе столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
“В Киеве за минувшие сутки обнаружили 718 больных коронавирусом. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице 1844 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 107 204”, — сообщил он.
Отмечается, что заболели:
— 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет
— 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет
— 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет.
Заболели, в частности, 19 медиков.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 143 человека. Всего коронавирус преодолели 37 273 жителя столицы.
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 272, в Днепровском — 161 и в Деснянском районе — 57 случаев”, — добавил он.
Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 6 621 человек, госпитализированы — 1 674 лица и зафиксировано 72 летальных случая. Всего с начала пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выписаны — 658 538 человек и зафиксировано 17 774 летальных случая.
Как ранее сообщалось в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.