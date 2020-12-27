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В столице в сутки более 700 случаев COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 718 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего в Дарницком районе столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В столице в сутки более 700 случаев COVID-19

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили 718 больных коронавирусом. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице 1844 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 107 204”, — сообщил он.

Отмечается, что заболели:

— 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет
— 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет
— 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 19 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 143 человека. Всего коронавирус преодолели 37 273 жителя столицы.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 272, в Днепровском — 161 и в Деснянском районе — 57 случаев”, — добавил он.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 6 621 человек, госпитализированы — 1 674 лица и зафиксировано 72 летальных случая. Всего с начала пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выписаны — 658 538 человек и зафиксировано 17 774 летальных случая.

Как ранее сообщалось в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.

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