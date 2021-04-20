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У столиці менше тисячі нових випадків COVID-19, померло 36 людей

Київ • УНН

 • 11395 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. За минулу добу у столиці зафіксовано 892 підтверджених випадки коронавірусної хвороби, також від захворювання померло 36 осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Цитата:

“Ще 892 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 186 231). 480 жінок віком від 18 до 94 років. 370 чоловіків віком від 18 до 96 років. 22 дівчинки від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 1 до 17 років”, — йдеться в повідомленні Кличка.

Деталі

Мер Києва повідомив, що за минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків від вірусу, загалом 4257.

Зазначається, що госпіталізованих хворих на коронавірус за минулу добу було 146 людей, з підозрою на COVID-19 та пневмоніями госпіталізовано 325 осіб.

За даними Кличка, коронавірусну хворобу подолали ще 265 людей. Загалом ця цифра становить 115 857.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу виявили Дарницькому (230), Дніпровському (122) та Оболонському (79) районах.

Доповнення

Станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано вже 1,961 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 квітня, — майже 9 тисяч, що більше, ніж напередодні. Летальних випадків за добу — 367.

Зараз у Києві діє локдаун - до 30 квітня. Закриті усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках.

Однак нещодавно мер міста не виключив, що жорсткі карантинні обмеження діятимуть під час великодніх свят.

Українські Національні Новини

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