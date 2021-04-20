В столице менее тысячи новых случаев COVID-19, умерло 36 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. За минувшие сутки в столице зафиксировано 892 подтвержденных случая коронавирусной болезни, а также от заболевания умерло 36 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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"Еще 892 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 186 231). 480 женщин в возрасте от 18 до 94 лет. 370 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет. 22 девочки от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 1 до 17 лет", - говорится в сообщении Кличко.
Детали
Мэр Киева сообщил, что за минувшие сутки зафиксировано 36 летальных случаев от вируса, в общем 4257.
Отмечается, что госпитализированных больных коронавирусом за минувшие сутки было 146 человек, с подозрением на COVID-19 и пневмониями госпитализированы 325 человек.
По данным Кличко, коронавирусную болезнь преодолели еще 265 человек. В целом эта цифра составляет 115 857.
Больше всего случаев заболевания на COVID-19 за минувшие сутки обнаружили в Дарницком (230), Днепровском (122) и Оболонском (79) районах.
Дополнение
По состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксировано уже 1,961 млн лучаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 апреля, - почти 9 000, что больше, чем накануне. Летальных случаев за сутки - 367.
Сейчас в Киеве действует локдаун - до 30 апреля. Закрыты все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам.
Однако недавно мэр города не исключил, что жесткие карантинные ограничения будут действовать во время пасхальных праздников.