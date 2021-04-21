У столиці майже тисяча нових випадків коронавірусу, 40 людей померло

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“Минулої доби у місті виявили 965 інфікованих, померли 40 людей — 17 жінок та 23 чоловіка. Усього за період пандемії у столиці 4297 летальних випадків від вірусу, а підтверджених випадків захворюванності в місті на сьогодні 187 196”, — повідомив він.

За даними Кличка, серед захворілих за минулу добу 574 жінки віком від 18 до 99 років, 361 чоловік віком від 18 до 86 років, 21 дівчинка від 4 місяців до 17 років та 9 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.

Серед тих, у кого підтвердився коронавірус, 33 медики.

Госпіталізували 131 хворого на коронавірус, з підозрою на COVID-19 та пневмоніями госпіталізовано було 330 людей.

Окрім того, одужав за минулу добу 641 киянин. Усього коронавірус подолали 116 498 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (287), Деснянському (128) та Дніпровському (96) районах.

Також очільник міста повідомив, що в стаціонарах медичних закладів Києва зараз лікується 3663 хворих, 2672 пацієнти знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо

Станом на ранок 21 квітня в Україні зафіксовано вже 1,974 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 квітня, — 12 тисяч, найбільше з початку тижня. Летальних випадків за добу — 429.



Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Київ до 30 квітня може перейти одразу з “червоної” в “жовту” зону карантину.