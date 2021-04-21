В столице около тысячи новых случаев коронавируса, 40 человек умерло
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось, но высокой остается смертность от вируса. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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“За прошедшие сутки в городе обнаружили 965 инфицированных, умерли 40 человек — 17 женщин и 23 мужчины. Всего за период пандемии в столице 4297 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболеваемости в городе на сегодня 187 196”, — сообщил он.
По данным Кличко, среди заболевших за минувшие сутки 574 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 361 человек в возрасте от 18 до 86 лет, 21 девочка от 4 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.
Среди тех, у кого подтвердился коронавирус, 33 медика.
Госпитализировали 131 больного коронавирусом, с подозрением на COVID-19 и пневмониями госпитализированы было 330 человек.
Кроме того, выздоровел за минувшие сутки 641 киевлянин. Всего коронавирус преодолели 116 498 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (287), Деснянском (128) и Днепровском (96) районах.
Также глава города сообщил, что в стационарах медицинских учреждений Киева сейчас лечится 3663 больных, 2672 пациента находятся в тяжелом состоянии.
Напомним
По состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировано уже 1,974 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 апреля, — 12 тысяч, всего с начала недели. Летальных случаев за сутки — 429.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что Киев до 30 апреля может перейти сразу с “красной” в “желтую” зону карантина.