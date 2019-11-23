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У столиці Колумбії ввели комендантську годину через протести

У столиці Колумбії ввели комендантську годину через протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колумбійська влада вирішили ввести комендантську годину в столиці країни Боготі у зв'язку з протестами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter президента Колумбії Івана Дуке.

Глава держави заявив, що звернувся до мера Боготи з проханням ввести комендантську годину на всій території колумбійської столиці з 21:00 вечора 22 листопада (4:00 23 листопада по київським часом) до 5:00 (12:00 за київським часом) 23 листопада .

За даними міської адміністрації, в колумбійській столиці призупинено функціонування системи швидкісних міських автобусів.

Нагадаємо, 21 листопада по всій країні відбулися акції протесту. Громадяни Колумбії висловили невдоволення у зв'язку з політикою адміністрації президента Дуке, а також інформацією про плани провести економічні реформи, яку сам колумбійський лідер заперечує. За даними Reuters, в результаті зіткнень з поліцейськими загинули три людини.

21 листопада МВС Колумбії повідомляло, що по всій країні в протестних акціях взяли участь 207 тисяч чоловік.

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