У Колумбії під час страйку постраждали 36 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Щонайменше 36 людей постраждали в Колумбії в четвер під час страйку проти запропонованих заходів жорсткої економії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
У Калі, третьому за величиною місті Колумбії і адміністративному центрі південно-західного департаменту Вальє-дель-Каука, в результаті зіткнень між демонстрантами і силами безпеки 23 поліцейських отримали поранення, місту завдано значного матеріального збитку.
Мер Калі Моріс Армитаж оголосив комендантську годину до ранку п'ятниці, щоб приборкати заворушення.
За оцінками начальника поліції Колумбії Оскара Атеортуа, в демонстраціях по всій країні взяли участь 207 тисяч чоловік.
За його словами, кілька "злочинців" вступили в зіткнення з владою, особливо в Калі і Боготі, де постраждали троє поліцейських.
Виступаючи на пресконференції, Атеортуа сказав, що вісім цивільних осіб були поранені, а в невеликих містах постраждали ще двоє офіцерів поліції.
До страйку закликали великі профспілки, які виступають проти пропонованих змін в трудовому законодавстві, пенсійної та освітню системи.
Нагадаємо, в Іраку під час протестів загинули дев'ять осіб.