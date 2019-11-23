В столице Колумбии ввели комендантский час из-за протестов

Глава государства заявил, что обратился к мэру Боготы с просьбой ввести комендантский час на всей территории колумбийской столицы с 21:00 вечера 22 ноября (4:00 23 ноября по киевскому времени) до 5:00 (12:00 по киевскому времени) 23 ноября.

По данным городской администрации, в колумбийской столице приостановлено функционирование системы скоростных городских автобусов.

Напомним, 21 ноября по всей стране состоялись акции протеста. Граждане Колумбии выразили недовольство в связи с политикой администрации президента Дуке, а также информацией о планах провести экономические реформы, которую сам колумбийский лидер отрицает. По данным Reuters, в результате столкновений с полицейскими погибли три человека.

21 ноября МВД Колумбии сообщало, что по всей стране в протестных акциях приняли участие 207 тысяч человек.