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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44713 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109150 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 101046 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108280 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118683 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147804 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148326 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В столице Колумбии ввели комендантский час из-за протестов

В столице Колумбии ввели комендантский час из-за протестов

Киев  •  УНН

 • 11231 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Колумбийские власти решили ввести комендантский час в столице страны Боготе в связи с протестами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter президента Колумбии Ивана Дуке.

Глава государства заявил, что обратился к мэру Боготы с просьбой ввести комендантский час на всей территории колумбийской столицы с 21:00 вечера 22 ноября (4:00 23 ноября по киевскому времени) до 5:00 (12:00 по киевскому времени) 23 ноября.

По данным городской администрации, в колумбийской столице приостановлено функционирование системы скоростных городских автобусов.

Напомним, 21 ноября по всей стране состоялись акции протеста. Граждане Колумбии выразили недовольство в связи с политикой администрации президента Дуке, а также информацией о планах провести экономические реформы, которую сам колумбийский лидер отрицает. По данным Reuters, в результате столкновений с полицейскими погибли три человека.

21 ноября МВД Колумбии сообщало, что по всей стране в протестных акциях приняли участие 207 тысяч человек.

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