У столичній поліції розповіли подробиці ДТП за участю Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Внаслідок ДТП на Столичному шосе Києва за участю електромобіля Tesla Model S і легковика Skoda постраждали обидва водіїв. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
“За попередньою інформацією, автомобіль Skoda повертав на перехресті наліво, коли у цей момент його вдарив електромобіль. Внаслідок ДТП жінка-водій Skoda була госпіталізована, а водію Tesla надали допомогу на місці події”, — розповіли у поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі ДТП.
Нагадаємо, електромобіль Tesla Model S і легковий автомобіль Skoda зіткнулися на під Києвом.
Як повідомляв УНН, у Дарницькому районі Києва перекинулась військова вантажівка, яка поверталась після виконання завдання з допомоги ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Ічні (Чернігівська область).