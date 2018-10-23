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У столичній поліції розповіли подробиці ДТП за участю Tesla

У столичній поліції розповіли подробиці ДТП за участю Tesla

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Внаслідок ДТП на Столичному шосе Києва за участю електромобіля Tesla Model S і легковика Skoda постраждали обидва водіїв. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.

“За попередньою інформацією, автомобіль Skoda повертав на перехресті наліво, коли у цей момент його вдарив електромобіль. Внаслідок ДТП жінка-водій Skoda була госпіталізована, а водію Tesla надали допомогу на місці події”, — розповіли у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі ДТП.

Нагадаємо, електромобіль Tesla Model S і легковий автомобіль Skoda зіткнулися на під Києвом.

Як повідомляв УНН, у Дарницькому районі Києва перекинулась військова вантажівка, яка поверталась після виконання завдання з допомоги ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Ічні (Чернігівська область).

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