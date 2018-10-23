В столичной полиции рассказали подробности ДТП с участием Tesla
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В результате ДТП на Столичном шоссе Киева с участием электромобиля Tesla Model S и легковушки Skoda пострадали оба водителя. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"По предварительной информации, автомобиль Skoda поворачивал на перекрестке налево, когда в этот момент его ударил электромобиль. В результате ДТП женщина-водитель Skoda была госпитализирована, а водителю Tesla оказали помощь на месте происшествия", - рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали ДТП.
Напомним, электромобиль Tesla Model S и легковой автомобиль Skoda столкнулись на под Киевом.
Как сообщал УНН, в Дарницком районе Киева перевернулся военный грузовик, который возвращалсь после выполнения задания по помощи ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ичне (Черниговская область).