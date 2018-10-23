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8 марта, 10:25 • 121905 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161190 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150402 просмотра

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В столичной полиции рассказали подробности ДТП с участием Tesla

В столичной полиции рассказали подробности ДТП с участием Tesla

Киев  •  УНН

 • 27722 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В результате ДТП на Столичном шоссе Киева с участием электромобиля Tesla Model S и легковушки Skoda пострадали оба водителя. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.

"По предварительной информации, автомобиль Skoda поворачивал на перекрестке налево, когда в этот момент его ударил электромобиль. В результате ДТП женщина-водитель Skoda была госпитализирована, а водителю Tesla оказали помощь на месте происшествия", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали ДТП.

Напомним, электромобиль Tesla Model S и легковой автомобиль Skoda столкнулись на под Киевом.

Как сообщал УНН, в Дарницком районе Киева перевернулся военный грузовик, который возвращалсь после выполнения задания по помощи ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ичне (Черниговская область).

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