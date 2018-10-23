У столиці перекинулась військова вантажівка, яка поверталась з району НС під Ічнею
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Дарницькому районі Києва перекинулась військова вантажівка, яка поверталась після виконання завдання з допомоги ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Ічні (Чернігівська область). Про це кореспонденту УНН повідомив офіцер групи зв’язків з громадськістю Головного управління військової служби правопорядку ЗСУ, майор Сергій Губенко.
“За попередньою інформацією, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення з іншим автомобілем, уходячи від лобового зіткнення, наїхав на бордюр, внаслідок чого військове авто перекинулось. Вантажівка поверталась з виконання завдання та їхала через місто транзитом через Київ. Автомобіль брав участь у допомозі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Ічні (Чернігівська область). Загиблих та постраждалих внаслідок ДТП немає. Наразі працює слідча група, яка встановить усі деталі автопригоди”, — повідомив С.Губенко.
Він додав, що вантажівка поверталась у місце постійної дислокації у місті Миколаїв.
Нагадаємо, поліція встановлює причини ДТП на столичному бульварі Лесі Українки, внаслідок якої пошкоджено 17 автівок.