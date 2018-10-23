В столице перевернулся военный грузовик, который возвращался из района ЧС под Ичней

"По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения с другим автомобилем, уходя от лобового столкновения, наехал на бордюр, в результате чего военное машина перевернулась. Грузовик возвращалась по выполнению задания и ехала через город транзитом через Киев. Автомобиль участвовал в помощи ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ичне (Черниговская область). Погибших и пострадавших в результате ДТП нет. Сейчас работает следственная группа, которая установит все детали ДТП", - сообщил С.Губенко.

Он добавил, что грузовик возвращалась на место постоянной дислокации в городе Николаев.

Напомним, полиция устанавливает причины ДТП на столичном бульваре Леси Украински, в результате которого повреждено 17 автомобилей.