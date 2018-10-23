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8 марта, 13:20 • 113885 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121911 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161197 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150402 просмотра

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В столице перевернулся военный грузовик, который возвращался из района ЧС под Ичней

В столице перевернулся военный грузовик, который возвращался из района ЧС под Ичней

Киев  •  УНН

 • 20430 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Дарницком районе Киева перевернулся военный грузовик, который возвращался после выполнения задания по помощи ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ичне (Черниговская область). Об этом корреспонденту УНН сообщил офицер группы связи с общественностью Главного управления военной службы правопорядка ВСУ, майор Сергей Губенко.

"По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения с другим автомобилем, уходя от лобового столкновения, наехал на бордюр, в результате чего военное машина перевернулась. Грузовик возвращалась по выполнению задания и ехала через город транзитом через Киев. Автомобиль участвовал в помощи ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ичне (Черниговская область). Погибших и пострадавших в результате ДТП нет. Сейчас работает следственная группа, которая установит все детали ДТП", - сообщил С.Губенко.

Он добавил, что грузовик возвращалась на место постоянной дислокации в городе Николаев.

Напомним, полиция устанавливает причины ДТП на столичном бульваре Леси Украински, в результате которого повреждено 17 автомобилей.

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