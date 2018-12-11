У столичній каналізації знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Голосіївському районі столиці на вулиці Метеорологічній у каналізації знайшли труп невідомого чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на джерело.
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Так, 35-річного чоловіка в каналізаційному колодязі знайшли перехожі після 20:00 у неділю, 9 грудня.
Обставини його загибелі невідомі. На місце викликали бригаду швидкої медичної допомоги.
Як повідомляв УНН, у Херсоні жінка знайшла у дивані тіло свого померлого батька, замотане у поліетиленову плівку.