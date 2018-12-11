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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В столичной канализации нашли труп

Киев • УНН

 • 26102 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Голосеевском районе столицы на улице Метеорологической в канализации нашли труп неизвестного мужчины. Об этом  УНН сообщает со ссылкой на источник.

В столичной канализации нашли труп

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Так, 35-летнего мужчину в канализационном колодце нашли прохожие после 20:00 в воскресенье, 9 декабря.

Обстоятельства его гибели неизвестны. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Как сообщал УНН, в Херсоне женщина нашла в диване тело своего умершего отца, замотанное в полиэтиленовую пленку.

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