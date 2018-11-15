У США зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кількість випадків злочинів на ґрунті ненависті у США зросла приблизно на 17 відсотків у 2017 році у порівнянні з минулим роком. Про це йдеться в щорічному звіті статистики злочинності на ґрунті ненависті, оприлюдненому у вівторок на сайті ФБР, передає УНН.
Правоохоронні органи США повідомили, що у 2017 році було скоєно 7175 злочинів на ґрунті ненависті, у порівнянні з 6121 випадками таких злочинів у 2016 році.
Відповідно до статистики, більшість злочинів (59,6%) відбувається на ґрунті расової або етнічної ненависті. На другому місці (20,6%) - злочини на ґрунті релігійної нетерпимості, на третьому (15,8%) - на ґрунті нетерпимості сексуальної орієнтації.
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Крім того, зазначається, що близько 5 тис. злочинів, таких як напад, погрози, залякування, шантаж та ін. було скоєно проти конкретних осіб. Близько 3 тис. злочинів відбувалися щодо майна - вандалізм, грабіж або крадіжки.
Як повідомляв УНН, згідно зі статистикою, у США жертвами поліцейського насильства стають в середньому по три людини в рік.