В США выросло число преступлений на почве ненависти

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106202 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112664 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149993 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144602 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136518 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128264 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171231 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118091 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141649 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В США выросло число преступлений на почве ненависти

В США выросло число преступлений на почве ненависти

Киев  •  УНН

 • 9786 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Количество случаев преступлений на почве ненависти в США выросло примерно на 17 процентов в 2017 году по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в ежегодном отчете статистики преступности на почве ненависти, обнародованном во вторник на сайте ФБР, передает УНН.

Правоохранительные органы США сообщили, что в 2017 году было совершено 7175 преступлений на почве ненависти, по сравнению с 6121 случаями таких преступлений в 2016 году.

Согласно статистике, большинство преступлений (59,6%) происходит на почве расовой или этнической ненависти. На втором месте (20,6%) - преступления на почве религиозной нетерпимости, на третьем (15,8%) - на почве нетерпимости сексуальной ориентации.

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Кроме того, отмечается, что около 5 тыс. преступлений, таких как нападение, угрозы, запугивание, шантаж и др. было совершено против конкретных лиц. Около 3 тыс. преступлений совершались в отношении имущества - вандализм, грабеж или кражи.

Как сообщал УНН, согласно статистике, в США жертвами полицейского насилия становятся в среднем по три человека в год.

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