В США выросло число преступлений на почве ненависти

Правоохранительные органы США сообщили, что в 2017 году было совершено 7175 преступлений на почве ненависти, по сравнению с 6121 случаями таких преступлений в 2016 году.



Согласно статистике, большинство преступлений (59,6%) происходит на почве расовой или этнической ненависти. На втором месте (20,6%) - преступления на почве религиозной нетерпимости, на третьем (15,8%) - на почве нетерпимости сексуальной ориентации.



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Кроме того, отмечается, что около 5 тыс. преступлений, таких как нападение, угрозы, запугивание, шантаж и др. было совершено против конкретных лиц. Около 3 тыс. преступлений совершались в отношении имущества - вандализм, грабеж или кражи.



Как сообщал УНН, согласно статистике, в США жертвами полицейского насилия становятся в среднем по три человека в год.



