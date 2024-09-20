У США заявили про наближення до суворішого режиму щодо російської нафти

ukenru
Ексклюзив
09:27 • 21017 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 111382 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 155632 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 220465 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 155008 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 134638 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127261 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 177684 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77127 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 85099 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
91 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 94350 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 95258 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 95396 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 90101 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 81533 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 81533 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 220465 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 177684 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 209928 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 542188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 16 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 9269 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 25098 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 30825 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 50244 перегляди
Актуальне
У США заявили про наближення до суворішого режиму щодо російської нафти

У США заявили про наближення до суворішого режиму щодо російської нафти

Київ • УНН

 • 13381 перегляди

Заступник помічника президента США з нацбезпеки заявив про наближення до суворішого режиму щодо російської нафти. Ідеться про обмеження щодо тіньового флоту та кількості нафти, яку росії дозволено постачати на ринок.

Заступник радника з питань національної безпеки США Даліп Сінгх заявив про наближення до суворішого режиму щодо російської нафти. Ідеться про обмеження щодо тіньового флоту та кількості нафти, яку росії дозволено постачати на ринок. Про це він заявив під час виступу у Фонді Карнегі 19 вересня, пише УНН.

Деталі

"... два різні напрямки зусиль: роззброєння російської воєнної машини та позбавлення її фінансування, а санкції та експортний контроль - наші інструменти", - сказав Сінгх.

З його слів, "роззброєння російської воєнної машини насправді полягає в зміні стимулів третіх країн, які виробляють компоненти, які потрапляють безпосередньо на поле бою, що на користь росії, або як перевалочний пункт, і Китай є найбільш кричущим порушником нашого режиму санкцій у цьому стосунку, але Індія, Туреччина, ОАЕ та інші країни теж".

З погляду позбавлення фінансування воєнної машини вся справа в енергетиці, і я думаю, що ми наближаємося до точки, коли ми зможемо говорити про набагато суворіший режим як з точки зору тіньового флоту, так і з точки зору кількості нафти, яку росії дозволено постачати на ринок. Це два напрямки зусиль, які необхідні, я сказав би, ми повинні активізувати, щоб досягти цілей

- зазначив Сінгх.

ЄС може спрямувати санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф - спецпредставник18.09.24, 17:35 • 47824 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
indiiaІндія
kytaiКитай
turechchynaТуреччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.24
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.07