У США заявили про наближення до суворішого режиму щодо російської нафти
Київ • УНН
Заступник помічника президента США з нацбезпеки заявив про наближення до суворішого режиму щодо російської нафти. Ідеться про обмеження щодо тіньового флоту та кількості нафти, яку росії дозволено постачати на ринок.
Заступник радника з питань національної безпеки США Даліп Сінгх заявив про наближення до суворішого режиму щодо російської нафти. Ідеться про обмеження щодо тіньового флоту та кількості нафти, яку росії дозволено постачати на ринок. Про це він заявив під час виступу у Фонді Карнегі 19 вересня, пише УНН.
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"... два різні напрямки зусиль: роззброєння російської воєнної машини та позбавлення її фінансування, а санкції та експортний контроль - наші інструменти", - сказав Сінгх.
З його слів, "роззброєння російської воєнної машини насправді полягає в зміні стимулів третіх країн, які виробляють компоненти, які потрапляють безпосередньо на поле бою, що на користь росії, або як перевалочний пункт, і Китай є найбільш кричущим порушником нашого режиму санкцій у цьому стосунку, але Індія, Туреччина, ОАЕ та інші країни теж".
З погляду позбавлення фінансування воєнної машини вся справа в енергетиці, і я думаю, що ми наближаємося до точки, коли ми зможемо говорити про набагато суворіший режим як з точки зору тіньового флоту, так і з точки зору кількості нафти, яку росії дозволено постачати на ринок. Це два напрямки зусиль, які необхідні, я сказав би, ми повинні активізувати, щоб досягти цілей
ЄС може спрямувати санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф - спецпредставник18.09.24, 17:35 • 47824 перегляди