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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США заявили о приближении к более строгому режиму в отношении российской нефти

В США заявили о приближении к более строгому режиму в отношении российской нефти

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 10:21  •  5283 просмотра

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Заместитель помощника президента США по нацбезопасности заявил о приближении к более строгому режиму в отношении российской нефти. Речь идет об ограничении относительно теневого флота и количества нефти, которую россии разрешено поставлять на рынок.

Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх заявил о приближении к более строгому режиму в отношении российской нефти. Речь идет об ограничениях относительно теневого флота и количества нефти, которую россии разрешено поставлять на рынок. Об этом он заявил во время выступления в Фонде Карнеги 19 сентября, пишет УНН.

Детали

"... два разных направления усилий: разоружение российской военной машины и лишение ее финансирования, а санкции и экспортный контроль - наши инструменты", - сказал Сингх.

По его словам, "разоружение российской военной машины на самом деле заключается в изменении стимулов третьих стран, которые производят компоненты, которые попадают непосредственно на поле боя, что в пользу россии, или как перевалочный пункт, и Китай является наиболее вопиющим нарушителем нашего режима санкций в этом отношении, но Индия, Турция, ОАЭ и другие страны тоже".

С точки зрения лишения финансирования военной машины все дело в энергетике, и я думаю, что мы приближаемся к точке, когда мы сможем говорить о гораздо более строгом режиме как с точки зрения теневого флота, так и с точки зрения количества нефти, которую россии разрешено поставлять на рынок. Это два направления усилий, которые необходимы, я сказал бы, мы должны активизировать, чтобы достичь целей

- отметил Сингх.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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