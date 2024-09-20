В США заявили о приближении к более строгому режиму в отношении российской нефти

Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх заявил о приближении к более строгому режиму в отношении российской нефти. Речь идет об ограничениях относительно теневого флота и количества нефти, которую россии разрешено поставлять на рынок. Об этом он заявил во время выступления в Фонде Карнеги 19 сентября, пишет УНН.

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"... два разных направления усилий: разоружение российской военной машины и лишение ее финансирования, а санкции и экспортный контроль - наши инструменты", - сказал Сингх.

По его словам, "разоружение российской военной машины на самом деле заключается в изменении стимулов третьих стран, которые производят компоненты, которые попадают непосредственно на поле боя, что в пользу россии, или как перевалочный пункт, и Китай является наиболее вопиющим нарушителем нашего режима санкций в этом отношении, но Индия, Турция, ОАЭ и другие страны тоже".

С точки зрения лишения финансирования военной машины все дело в энергетике, и я думаю, что мы приближаемся к точке, когда мы сможем говорить о гораздо более строгом режиме как с точки зрения теневого флота, так и с точки зрения количества нефти, которую россии разрешено поставлять на рынок. Это два направления усилий, которые необходимы, я сказал бы, мы должны активизировать, чтобы достичь целей - отметил Сингх.

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