У США заборонили продаж продуктів «Лабораторії Касперського» через загрозу нацбезпеці
Київ • УНН
В США заборонять продаж всіх продуктів “Лабораторії Касперського”. Деякі оператори критичної інфраструктури в США досі користуються російськими антивірусними програмами
Американська дочірня компанія російської "Лабораторії Касперського", Kaspersky Lab, Inc, не зможе більше продавати антивірусне програмне забезпечення та інші продукти в сфері кібербезпеки у Сполучених Штатах – про це заявило Бюро промисловості та безпеки (BIS) при Міністерстві торгівлі США 20 червня, передає УНН.
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Рішення також поширюється на афілійовані з Kaspersky Lab підприємства, її дочірні та материнські компанії.
BIS зазначає, що це перше рішення, винесене його Офісом інформаційних та комунікаційних технологій. Цей офіс призначений для виявлень інформаційних транзакцій у США, які становляться "неприйнятний ризик для національної безпеки".
Відтак компанія "загалом" більше не зможе продавати своє програмне забезпечування у США або продовжувати підтримувати програми, які вже використовуються. До санкційного списку також внесли російські "Лабораторію Касперського", "Групу Касперського" та британську Kaspersky Labs Limited.
Фінальний висновок та долучення до списку є результатом тривалого та ретельного розслідування, яке виявило, що продовження діяльності цієї компанії в Сполучених Штатах становить загрозу національній безпеці — через наступальні кібер-можливості російського уряду та здатність впливати або керувати діяльністю "Касперського" — які не можна вирішити за допомогою інших обмежень, окрім повної заборони
BIS також рекомендує користувачам, які використовують програмне забезпечення Kaspersky, перейти на інше програмне забезпечення. Міністерство дозволяє Kaspersky продовжувати "певні операції" у СШАдо 29 вересня 2024 року.
США зважують дії проти "Лабораторії Касперського" - WSJ09.04.23, 18:27 • 801359 переглядiв