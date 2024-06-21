У США заборонили продаж продуктів «Лабораторії Касперського» через загрозу нацбезпеці

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3144 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 63335 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 151808 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 146866 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 122824 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132975 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85019 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93145 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98753 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89686 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 20879 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 44084 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 17315 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 23127 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11520 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 146871 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 221597 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371503 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307402 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1030 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11702 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31114 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27980 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 122826 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У США заборонили продаж продуктів «Лабораторії Касперського» через загрозу нацбезпеці

Київ • УНН

 • 19223 перегляди

В США заборонять продаж всіх продуктів “Лабораторії Касперського”. Деякі оператори критичної інфраструктури в США досі користуються російськими антивірусними програмами

У США заборонили продаж продуктів «Лабораторії Касперського» через загрозу нацбезпеці

Американська дочірня компанія російської "Лабораторії Касперського", Kaspersky Lab, Inc, не зможе більше продавати антивірусне програмне забезпечення та інші продукти в сфері кібербезпеки у Сполучених Штатах – про це заявило Бюро промисловості та безпеки (BIS) при Міністерстві торгівлі США 20 червня, передає УНН.

Деталі

Рішення також поширюється на афілійовані з Kaspersky Lab підприємства, її дочірні та материнські компанії.

BIS зазначає, що це перше рішення, винесене його Офісом інформаційних та комунікаційних технологій. Цей офіс призначений для виявлень інформаційних транзакцій у США, які становляться "неприйнятний ризик для національної безпеки".

Відтак компанія "загалом" більше не зможе продавати своє програмне забезпечування у США або продовжувати підтримувати програми, які вже використовуються. До санкційного списку також внесли російські "Лабораторію Касперського", "Групу Касперського" та британську Kaspersky Labs Limited.

Фінальний висновок та долучення до списку є результатом тривалого та ретельного розслідування, яке виявило, що продовження діяльності цієї компанії в Сполучених Штатах становить загрозу національній безпеці — через наступальні кібер-можливості російського уряду та здатність впливати або керувати діяльністю "Касперського" — які не можна вирішити за допомогою інших обмежень, окрім повної заборони

йдеться в повідомленні Бюро.

BIS також рекомендує користувачам, які використовують програмне забезпечення Kaspersky, перейти на інше програмне забезпечення. Міністерство дозволяє Kaspersky продовжувати "певні операції" у СШАдо 29 вересня 2024 року.

США зважують дії проти "Лабораторії Касперського" - WSJ09.04.23, 18:27 • 801359 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76