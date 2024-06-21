Американская дочерняя компания российской "Лаборатории Касперского", Kaspersky Lab, Inc, не сможет больше продавать антивирусное программное обеспечение и другие продукты в сфере кибербезопасности в Соединенных Штатах – об этом заявило Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Министерстве торговли США 20 июня, передает УНН.

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Решение также распространяется на аффилированные с Kaspersky Lab предприятия, ее дочерние и материнские компании.

BIS отмечает, что это первое решение, вынесенное его офисом информационных и коммуникационных технологий. Этот офис предназначен для выявления информационных транзакций в США, которые представляют собой "неприемлемый риск для национальной безопасности".

Поэтому компания "в целом" больше не сможет продавать свое программное обеспечение в США или продолжать поддерживать программы, которые уже используются. В санкционный список также внесли российские "Лабораторию Касперского", "группу Касперского" и британскую Kaspersky Labs Limited.

Заключительный вывод и включение в список являются результатом длительного и тщательного расследования, которое показало, что продолжение деятельности этой компании в Соединенных Штатах представляет угрозу национальной безопасности - из-за наступательных кибер — возможностей российского правительства и способности влиять или управлять деятельностью "Касперского" - которые не могут быть решены с помощью других ограничений, кроме полного запрета говорится в сообщении Бюро.

BIS также рекомендует пользователям, использующим программное обеспечение Kaspersky, перейти на другое программное обеспечение. Министерство разрешает Касперски продолжить "определенные операции" в СШАдо 29 сентября 2024 года.

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