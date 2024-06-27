У США висунули звинувачення росіянину за ймовірні кібератаки на Україну перед війною

Федеральне журі в американському штаті Меріленд повернуло обвинувальний акт, звинувачуючи 22-річного громадянина Росії у змові з метою зламати українські урядові комп’ютерні системи і знищити їх та їхні дані. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства юстиції США, передає УНН.

Деталі

Амін Стігал нібито вступив у змову з російською військовою розвідкою ГРУ, а потім здійснив кібератаки проти українського уряду якраз напередодні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році,

Згідно з судовими документами, у січні 2022 року Стігал та члени ГРУ вступили у змову з метою використання послуг американської компанії для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на десятки комп’ютерних систем українських державних установ та знищення їх і пов’язаних з ними даних, що зберігалися на них, напередодні російського вторгнення.

13 січня 2022 року Стігал і змовники з ГРУ атакували кілька українських державних установ, йдеться в пресрелізі Міністерства юстиції. Серед них було Міністерство закордонних справ України, Державне казначейство, Судова адміністрація, Міністерство освіти і науки та Міністерство сільського господарства.

Доповнення

Змовники заразили комп’ютери в мережах відомств шкідливим програмним забезпеченням під назвою WhisperGate, яке виглядало як програма-вимагач, але насправді було призначене для повного знищення цільового комп’ютера та пов’язаних з ним даних.

В обвинувальному акті йдеться про те, що кіберзлочинці зламали кілька українських комп’ютерних систем, викрали конфіденційні дані та залишили на сайтах таке повідомлення: "Українці! Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте найгіршого. Це за ваше минуле, теперішнє і майбутнє".

Змовники запропонували зламані дані для продажу в Інтернеті, щоб посіяти страх серед українців щодо безпеки державних систем, заявили в Міністерстві юстиції.

У разі визнання його винним, Стігалу, який залишається на волі, загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років ув’язнення.

Щоб допомогти затримати Стігала і притягнути його до відповідальності, Державний департамент США запропонував винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про його місце перебування або про його зловмисну кіберактивність.

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