У США висунули звинувачення росіянину за ймовірні кібератаки на Україну перед війною

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61052 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 148733 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 143833 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121041 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131959 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84600 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92847 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98645 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89639 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220291 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.4м/с
47%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19607 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19297 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42448 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 15826 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21339 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 143836 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220291 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370483 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306252 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414590 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10558 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30728 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27646 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121044 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32712 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У США висунули звинувачення росіянину за ймовірні кібератаки на Україну перед війною

Київ • УНН

 • 27607 перегляди

Громадянин Росії Артем Амін Стігал був звинувачений США у змові з російською військовою розвідкою ГРУ з метою проведення кібератак на українські урядові комп'ютерні системи та знищення даних перед вторгненням Росії у 2022 році.

У США висунули звинувачення росіянину за ймовірні кібератаки на Україну перед війною

Федеральне журі в американському штаті Меріленд повернуло обвинувальний акт, звинувачуючи 22-річного громадянина Росії у змові з метою зламати українські урядові комп’ютерні системи і знищити їх та їхні дані. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства юстиції США, передає УНН.

Деталі

Амін Стігал нібито вступив у змову з російською військовою розвідкою ГРУ, а потім здійснив кібератаки проти українського уряду якраз напередодні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році,

Згідно з судовими документами, у січні 2022 року Стігал та члени ГРУ вступили у змову з метою використання послуг американської компанії для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на десятки комп’ютерних систем українських державних установ та знищення їх і пов’язаних з ними даних, що зберігалися на них, напередодні російського вторгнення.

13 січня 2022 року Стігал і змовники з ГРУ атакували кілька українських державних установ, йдеться в пресрелізі Міністерства юстиції. Серед них було Міністерство закордонних справ України, Державне казначейство, Судова адміністрація, Міністерство освіти і науки та Міністерство сільського господарства.

Доповнення

Змовники заразили комп’ютери в мережах відомств шкідливим програмним забезпеченням під назвою WhisperGate, яке виглядало як програма-вимагач, але насправді було призначене для повного знищення цільового комп’ютера та пов’язаних з ним даних.

В обвинувальному акті йдеться про те, що кіберзлочинці зламали кілька українських комп’ютерних систем, викрали конфіденційні дані та залишили на сайтах таке повідомлення: "Українці! Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте найгіршого. Це за ваше минуле, теперішнє і майбутнє".

Змовники запропонували зламані дані для продажу в Інтернеті, щоб посіяти страх серед українців щодо безпеки державних систем, заявили в Міністерстві юстиції.

У разі визнання його винним, Стігалу, який залишається на волі, загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років ув’язнення.

Щоб допомогти затримати Стігала і притягнути його до відповідальності, Державний департамент США запропонував винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про його місце перебування або про його зловмисну кіберактивність.

Євросоюз запровадив санкції проти 6 росіян, причетних до кібератак на країни ЄС та Україну24.06.24, 14:17 • 16319 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКримінал та НПТехнології
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67