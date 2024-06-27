Федеральное жюри в американском штате Мэриленд вернуло обвинительный акт, обвиняя 22-летнего гражданина России в сговоре с целью взломать украинские правительственные компьютерные системы и уничтожить их и их данные. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США, передает УНН.

Детали

Амин Стигал якобы вступил в сговор с российской военной разведкой ГРУ, а затем совершил кибератаки против украинского правительства как раз накануне полномасштабного вторжения России в 2022 году,

Согласно судебным документам, в январе 2022 года Стигал и члены ГРУ вступили в сговор с целью использования услуг американской компании для распространения вредоносного программного обеспечения на десятки компьютерных систем украинских государственных учреждений и уничтожения их и связанных с ними данных, хранившихся на них, накануне российского вторжения.

13 января 2022 года Стигал и заговорщики из ГРУ атаковали несколько украинских государственных учреждений, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции. Среди них было Министерство иностранных дел Украины, Государственное казначейство, Судебная администрация, Министерство образования и науки и Министерство сельского хозяйства.

Дополнение

Заговорщики заразили компьютеры в сетях ведомств вредоносным программным обеспечением под названием WhisperGate, которое выглядело как программа-вымогатель, но на самом деле было предназначено для полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных.

В обвинительном акте говорится о том, что киберпреступники взломали несколько украинских компьютерных систем, похитили конфиденциальные данные и оставили на сайтах такое сообщение: "Украинцы! Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это за ваше прошлое, настоящее и будущее".

Заговорщики предложили взломанные данные для продажи в Интернете, чтобы посеять страх среди украинцев относительно безопасности государственных систем, заявили в Министерстве юстиции.

В случае признания его виновным, Стигалу, который остается на свободе, грозит максимальное наказание в виде пяти лет заключения.

Чтобы помочь задержать Стигала и привлечь его к ответственности, Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о его местонахождении или о его злонамеренной киберактивности.

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