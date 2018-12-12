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У США вкрай незадоволені рішенням суду по Насірову

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Український народ заслуговує на урядовців, які не зловживають своїм становищем, а також на справедливу судову систему. Так відреагувало посольство США в Україні на рішення суду Києва щодо поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України, передає УНН.

У США вкрай незадоволені рішенням суду по Насірову

"Український народ заслуговує на урядовців, які не зловживають своїми посадами, а також на ефективну, справедливу судову систему, яка може притягати до відповідальності впливових осіб. Якщо вчорашнє рішення стосовно Насірова таке, як повідомляється, це означало б, що судова і антикорупційна реформи України далекі від досконалості", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

У посольстві зазначили також, що США як і раніше віддані співпраці з народом України та її антикорупційними інституціями у боротьбі з корупцією на всіх рівнях суспільного життя.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді.

1 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України планує оскаржувати рішення суду щодо поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

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