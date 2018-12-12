В США крайне недовольны решением суда по Насирову
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украинский народ заслуживает правительства, которые не злоупотребляет своим положением, а также на справедливую судебную систему. Так отреагировало посольство США в Украине на решения суда Киева о возобновлении Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
"Украинский народ заслуживает правительства, которые не злоупотребляет своими должностями, а также на эффективную, справедливую судебную систему, которая может быть привлечена к ответственности влиятельных лиц. Если вчерашнее решение относительно Насирова такое, как сообщается, это означало бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
В посольстве отметили также, что США по-прежнему привержены сотрудничеству с народом Украины и ее антикоррупционных институтами в борьбе с коррупцией на всех уровнях общественной жизни.
Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.
1 января 2018 Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.
Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины планирует обжаловать решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.