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У США "вистригли" величезний мурал на честь Кобі Брайанта

Київ • УНН

 • 12907 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. В Каліфорнії, штат США, пара за допомогою газонокосарки створила 35-метровий мурал Кобі Брайанта на траві в парку. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

У США "вистригли" величезний мурал на честь Кобі Брайанта

"...Мурали покійному Кобі Брайанту з'являються по всьому світу. Але тільки один, який створила каліфорнійська пара, можна побачити лише з неба. Використовуючи технологію Turfprinter від їхньої компанії New Ground Technology, Келлі Пірсон та її чоловік Піт Девіс створили мурал Кобі Брайанта довжиною в 35 метрів та шириною в 28 метрів на полі в парку в Плесантоні", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Повідомляється, що спочатку Келлі Пірсон створила чорно-біле зображення Кобі Брайанта, використавши декілька фото.

"Обличчя було з двох різних фотографій, шия - з іншої фотографії, а тіло - ще з однієї фотографії. В результаті виник витвір мистецтва. Я намагалась зобразити спортсмена усміхненим", - сказала Келлі Пірсон.

Вказано, що потім зображення завантажили у газонокосарку, а Піт Девіс возив її по полю. Газонокосарка використовувала GPS та цифрову обробку і видувала повітря таким чином, щоб нахиляти траву в потрібну сторону, чим змінювався її колір від темного до світлого.

Зазначається, що мурал буде існувати близько двох днів, поки трава не відросте. Однак, пара сподівається, що він матиме вплив на суспільство.

Нагадаємо, 41-річний баскетболіст Кобі Брайант та його 13-річна дочка Джанна і ще сім людей загинули під час катастрофи вертольоту.

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