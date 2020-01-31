В США "выстригли" огромный мурал в честь Коби Брайанта

"... Муралы покойному Коби Брайанту появляются по всему миру. Но один из них, который создан калифорнийской парой, можно увидеть только с неба. Используя технологию Turfprinter от их компании New Ground Technology, Келли Пирсон и ее муж Пит Дэвис создали мурал Коби Брайанта длиной в 35 метров и шириной в 28 метров на поле в парке в Плесантони", - говорится в сообщении СМИ.

Сообщается, что сначала Келли Пирсон создала черно-белое изображение Коби Брайанта, использовав несколько фото.

"Лицо было из двух разных фотографий, шея - с другой фотографии, а тело - еще по одной фотографии. В результате возникло произведение искусства. Я пыталась изобразить спортсмена улыбающимся", - сказала Келли Пирсон.

Указано, что потом изображение загрузили в газонокосилку, а Пит Дэвис возил ее по полю. Газонокосилка использовала GPS и цифровую обработку и выдувала воздух таким образом, чтобы наклонять траву в нужную сторону, чем изменялся ее цвет от темного к светлому.

Отмечается, что мурал будет существовать около двух дней, пока трава не отрастет. Однако, пара надеется, что он будет иметь влияние на общество.

Напомним, 41-летний баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек погибли при крушении вертолета.