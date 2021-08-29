У США вчителька початкових класів зняла маску на уроці і спровокувала спалах "Дельти"

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"Маска була знята тільки на мить, а не на цілий день або годину. Ми хочемо підкреслити, що це не вина вчителя - усі втрачають пильність..." - прокоментувала епідеміолог Трейсі Лам-Хайн, яку цитує The Washington Post.

Деталі

Спалах в школі в окрузі Марін - це перший випадок захворювання дітей раннього віку, зареєстрований CDC в США.

Повногеномне секвенування всіх 18 доступних зразків виявило варіант B.1.617.2 ("Дельта"), вказали у CDC.

Як пише The Washington Post, епідеміолог Лам-Хайн згадує, що в міру зростання кількості випадків вона і її колеги відзначили, що "цей штам дійсно відрізняється" - ще до того, як було підтверджено, що це "Дельта".

Доповнення

У тематичному дослідженні, опублікованому Центрами з контролю і профілактиці захворювань (CDC), підкреслюється потенційна небезпека штаму "Дельта" для дітей у віці до 12 років - єдиної групи в США, яка немає права на вакцинацію від коронавірусу.

Тільки цього місяця в окрузі Бревард, штат Флорида, були інфіковані 1 623 дитини і більше ніж 8 тисяч студентів. А в районі Атланти тисячі позитивних випадків були підтверджені в школах.

У південних штатах педіатричні відділення інтенсивної терапії переповнені або майже заповнені рекордною кількістю тяжкохворих дітей.

Всього за минулий тиждень було виявлено більше ніж 180 тисяч нових випадків захворювання у дітей, що в 20 разів більше в порівнянні з червнем та липнем.

Сплеск, викликаний "Дельта"-варіантом, змушує Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволити вводити вакцину для дітей молодшого віку якомога швидше.

Директор Національного інституту охорони здоров'я Френсіс Коллінз і виробники вакцин вказали, що розширення педіатричного тестування означає, що вакцина для дітей молодшого віку не з'явиться до кінця року.

Американська академія сімейних лікарів попередила, що "зростає ризик серйозних і довгострокових наслідків для здоров'я у нещеплених дітей".

Нове важливе дослідження, опубліковане в JAMA Pediatrics 16 серпня, показало, що немовлята і діти молодшого віку поширюють коронавірус "більш агресивно", ніж діти раннього підліткового віку.

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