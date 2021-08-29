В США учительница начальных классов сняла маску на уроке и спровоцировала вспышку "Дельты"

КИЕВ. 29 августа. УНН. В начальной школе округа Марин в американском штате Калифорния 19 мая одна из учителей во время урока сняла маску для чтения вслух, в результате половину класса из 24 человек было инфицировано COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет, опубликованый Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).