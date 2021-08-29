В США учительница начальных классов сняла маску на уроке и спровоцировала вспышку "Дельты"

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 4392 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129278 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132960 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194479 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 229424 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140571 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132433 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 209534 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125536 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184922 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 140149 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 135872 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 146871 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 138999 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 114713 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 229432 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 209537 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 367043 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 333584 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 317682 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии «Оскар»

10:45 • 26512 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 114701 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 108343 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 194479 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 146310 просмотра
Актуальное
В США учительница начальных классов сняла маску на уроке и спровоцировала вспышку "Дельты"

В США учительница начальных классов сняла маску на уроке и спровоцировала вспышку "Дельты"

Киев  •  УНН

 • 29073 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В начальной школе округа Марин в американском штате Калифорния 19 мая одна из учителей во время урока сняла маску для чтения вслух, в результате половину класса из 24 человек было инфицировано COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет, опубликованый Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Цитата:

"Маска была снята только на мгновение, а не на целый день или на час. Мы хотим подчеркнуть, что это не вина учителя - все теряют бдительность..." - прокомментировала эпидемиолог Трейси Лам-Хайн, которую цитирует издание The Washington Post.

Детали

Вспышка в школе в округе Марин - это первый случай заболевания детей раннего возраста, зарегистрированый CDC в США.

Полногеномное секвенирование всех 18 доступных образцов выявило вариант B.1.617.2 ("Дельта"), отметили в CDC.

Как пишет The Washington Post, эпидемиолог Лам-Хайн вспоминает, что по мере роста числа случаев она и ее коллеги отметили, что "этот штамм действительно отличается" - еще до того, как было подтверждено, что это "Дельта".

Дополнение

В тематическом исследовании, опубликованном Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), подчеркивается потенциальная опасность штамма "Дельта" для детей в возрасте до 12 лет - единственной группы в США, которая не имеет права на вакцинацию от коронавируса.

Только в этом месяце в округе Бревард, штат Флорида, были инфицированы 1 623 ребенка и более 8 тысяч студентов. А в районе Атланты тысячи положительных случаев были подтверждены в школах.

В южных штатах педиатрические отделения интенсивной терапии переполнены или почти заполнены рекордным количеством тяжелобольных детей.

Всего за прошедшую неделю было выявлено более 180 тысяч новых случаев заболевания у детей, что в 20 раз больше по сравнению с июнем и июлем.

Всплеск, вызванный "Дельта"-вариантом, заставляет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволить вводить вакцину для детей младшего возраста как можно быстрее.

Директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз и производители вакцин указали, что расширение педиатрического тестирования означает, что вакцина для детей младшего возраста не появится до конца года.

Американская академия семейных врачей предупредила, что "возростает риск серьезных и долгосрочных последствий для здоровья у непривитых детей".

Новое важное исследование, опубликованное в JAMA Pediatrics 16 августа, показало, что младенцы и дети младшего возраста, распространяют коронавирус "более агрессивно", чем дети раннего подросткового возраста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка США сделала выводы по "лабораторной" версии происхождения коронавируса

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы