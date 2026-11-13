У США танкер зіткнувся з круїзним лайнером із майже 130 пасажирами, судно частково затонуло

У США поблизу Нового Орлеана, штат Луїзіана, танкер зіткнувся з круїзним лайнером, на борту якого перебували майже 130 пасажирів. Унаслідок аварії судно частково затонуло. Про це повідомляє фінський мовник Yle із посиланням на місцеві ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у п'ятницю, 13 листопада, вдень за місцевим часом на річці Міссісіпі неподалік порту Нового Орлеана.

За інформацією місцевого телеканалу FOX 8, на момент зіткнення круїзний лайнер перебував у порту. Після удару судно почало набирати воду та частково занурилося під воду.

Що відомо про наслідки аварії

За повідомленнями американських ЗМІ, на борту круїзного судна перебували майже 130 пасажирів.

Наразі інформації про можливих загиблих або постраждалих немає. Також поки невідомі причини зіткнення та масштаби пошкоджень обох суден.

Обставини аварії уточнюються.

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