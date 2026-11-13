В США танкер столкнулся с круизным лайнером почти со 130 пассажирами, судно частично затонуло

В США вблизи Нового Орлеана, штат Луизиана, танкер столкнулся с круизным лайнером, на борту которого находились почти 130 пассажиров. В результате аварии судно частично затонуло. Об этом сообщает финский вещатель Yle со ссылкой на местные СМИ, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошёл в пятницу, 13 ноября, днём по местному времени на реке Миссисипи неподалёку от порта Нового Орлеана.

По информации местного телеканала FOX 8, на момент столкновения круизный лайнер находился в порту. После удара судно начало набирать воду и частично погрузилось под воду.

Что известно о последствиях аварии

По сообщениям американских СМИ, на борту круизного судна находились почти 130 пассажиров.

В настоящее время информации о возможных погибших или пострадавших нет. Также пока неизвестны причины столкновения и масштабы повреждений обоих судов.

Обстоятельства аварии выясняются.

Танкер с российским дизельным топливом изменил курс у берегов США, не дойдя до Нью-Йорка — Bloomberg