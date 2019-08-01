У США стався вибух на газопроводі: щонайменше один загиблий

“Це було схоже на вибух атомної бомби”, — передає слова очевидця CBS News. Інші свідки розповіли про ударну хвилю, яка розбудила їх і ледь не вибила вікна.

На даний момент відомо як мінімум про одного загиблого в результаті події. Пожежу перекинулася на сусідні будинки, їх жителі евакуюються. В даний час встановлюється причина вибуху.

Для гасіння пожежі задіяно близько 10 розрахунків.