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У США розслідують можливе банківське шахрайство з боку Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Прокурор Нью-Йорка розслідує можливе страхове та банківське шахрайство з боку президента США Дональда Трампа. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН.

3 серпня окружний прокурор Мангеттена Сайрус Р. Ванс-молодший подав клопотання про персональні та корпоративні податкові дані президента.

Запит є частиною розслідування великім журі, яке, як до цього вважалося, сфокусоване на можливих хабарях за мовчання двом жінкам, які стверджували, що мали стосунки з Трампом.

Адвокати президента попросили суд анулювати клопотання.

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Деталі запиту наразі невідомі, оскільки вони мають залишатися в секреті згідно з Нью-Йоркським законом. Водночас там зазначається, що клопотання про рахунки з’явилося після “беззаперечної” інформації в ЗМІ про “широку й тривалу злочинну поведінку в Trump Organization”.

Прокурори цитували новинні повідомлення, у яких йшлося, що Трамп нібито завищував цінність своїх проєктів перед потенційними бізнес-партнерами та банками. Вони також згадували свідчення колишнього особистого адвоката Трампа Майкла Коена.

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Той стверджував, що президент завищує цінність своїх ділових інтересів, щоб справити враження на людей чи кредиторів, але потім знижував вартість активів, намагаючись зменшити податки.

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