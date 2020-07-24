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Ексадвоката Трампа повторно повернули з в’язниці під домашній арешт

Ексадвоката Трампа повторно повернули з в’язниці під домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Федеральний суддя у США ухвалив рішення знову відправити з в’язниці під домашній арешт колишнього юриста і помічника президента Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

У грудні 2018 року Майкла Коена засудили до трьох років в’язниці. Його визнали винним у порушенні правил фінансування виборчих кампаній і ухиленні від сплати податків. Коен всі звинувачення відкинув.

У травні Коена відправили з в’язниці в Отісвіллі (штат Нью-Йорк) під домашній арешт через пандемію коронавірусу. 9 липня колишнього юриста Трампа знову повернули до в’язниці. Американський Мін’юст тоді заявив, що Коен порушив правила перебування під домашнім арештом, зокрема, відмовився носити електронний браслет. Адвокати заявили, що приводом для нового переслідування Коена стали його плани випустити книгу з критикою Трампа. Міністерство ці претензії відкинуло і заявило, що Коен може продовжувати роботу над книгою в ув’язненні.

У четвер, 23 липня, суд визнав, що Коена відправили з-під домашнього арешту назад до в’язниці в якості помсти за його намір опублікувати мемуари про Трампа. Згідно з рішенням суду, експомічник Трампа відправиться під домашній арешт у п’ятницю, о 14-й годині за місцевим часом. Коена обмежать у професійній діяльності, пересуванні, а також у контактах з іншими людьми.

Під час свідчень у Конгресі на початку 2019 року Коен назвав Трампа шахраєм і заявив, що президент США під час передвиборної гонки в 2016 році вів переговори з Москвою про будівництво хмарочоса, хоча за законом не мав на це права. Трамп у відповідь звинуватив Коена у брехні.

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