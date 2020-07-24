Экс-адвоката Трампа повторно вернули из тюрьмы под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Федеральный судья в США принял решение вновь отправить из тюрьмы под домашний арест бывшего юриста и помощника президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
В декабре 2018 года Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы. Его признали виновным в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и уклонении от уплаты налогов. Коэн все обвинения отверг.
В мае Коэна отправили из тюрьмы в Отисвилле (штат Нью-Йорк) под домашний арест из-за пандемии коронавируса. 9 июля бывшего юриста Трампа вернули в тюрьму. Американский Минюст тогда заявил, что Коэн нарушил правила пребывания под домашним арестом, в частности, отказался носить электронный браслет. Адвокаты заявили, что поводом для нового преследования Коэна стали его планы выпустить книгу с критикой Трампа. Министерство эти претензии отбросило и заявил, что Коэн может продолжать работу над книгой в заключении.
В четверг, 23 июля, суд признал, что Коэна отправили из-под домашнего ареста обратно в тюрьму в качестве мести за его намерение опубликовать мемуары про Трампа. Согласно решению суда, экс-помощник Трампа отправится под домашний арест в пятницу, в 14 часов по местному времени. Коэна ограничат в профессиональной деятельности, передвижении, а также в контактах с другими людьми.
Во время показаний в Конгрессе в начале 2019 года Коэн назвал Трампа мошенником и заявил, что президент США во время предвыборной гонки в 2016 году вел переговоры с Москвой о строительстве небоскреба, хотя по закону не имел на это права. Трамп в ответ обвинил Коэна во лжи.