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В США расследуют возможное банковское мошенничество со стороны Трампа

В США расследуют возможное банковское мошенничество со стороны Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Прокурор Нью-Йорка расследует возможное страховое и банковское мошенничество со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

3 августа окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший подал ходатайство про персональные и корпоративные налоговые данные президента.

Запрос является частью расследования большого жюри, которое, как до этого считалось, сфокусировано на возможных взятках за молчание двум женщинам, которые утверждали, что имели отношения с Трампом.

Адвокаты президента попросили суд аннулировать ходатайства.

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Детали запроса неизвестны, поскольку они должны оставаться в секрете согласно Нью-Йоркским законам. В то же время там отмечается, что ходатайство о счетах появилось после “безоговорочной” информации в СМИ про “широкое и длительное преступное поведение в Trump Organization”.

Прокуроры цитировали новостные сообщения, в которых говорилось, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед потенциальными бизнес-партнерами и банками. Они также упоминали показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна.

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Тот утверждал, что президент завышает ценность своих деловых интересов, чтобы произвести впечатление на людей или кредиторов, но потом снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

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