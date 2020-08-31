У США провели понад 35 тис. переливань плазми крові людей, які перехворіли на COVID-19

"Наші спостереження за процесом одужання 35 тис. пацієнтів показали, що шанси їх виживання і швидкість позбавлення від симптомів коронавірусної інфекції залежали від двох параметрів - концентрації антитіл в плазмі, що переливається, і того, як швидко проводилася ця процедура. Це говорить про те, що подібний підхід до лікування COVID-19 ефективний", - повідомили дослідники.

Національна програма з використання плазми крові для лікування COVID-19 проводилася паралельно майже в трьох тисячах клінік і медичних центрів Сполучених Штатів.

В цілому в ній брали участь 35,2 тис. добровольців, які заразилися коронавірусом нового типу в проміжку між квітнем і липнем 2020 року і страждали від тяжких форм COVID-19. Половина з них потрапила в реанімацію, а чверть підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.

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Усі ці пацієнти отримали ін'єкції плазми крові від донорів, які перехворіли COVID-19, а також стандартний набір ліків, які застосовують для боротьби з різними симптомами цієї хвороби і супутніми інфекціями. Спостерігаючи за змінами в стані їх здоров'я в наступний місяць, вчені відстежували те, як різні аспекти застосування терапії та інші фактори впливали на її ефективність.

Спостереження показали, що ця терапія значно зменшила рівень смертності і прискорила одужання пацієнтів. До того ж учені виявили, що максимально позитивний ефект плазма давала, якщо її вводили в організм пацієнта максимально рано, на третій день після потрапляння в лікарню або ще до цього.

Нагадаємо, раніше своє обурення щодо спроб дискредитації "плазмового" методу лікування тяжких "ковід"-хворих висловив провідний епідеміолог, інфекціоніст, доктор медичних наук Михайло Фаворов. За його словами, такий стан справ обурює, "тому що шкодить виживанню хворих".

Як відомо, в США офіційно дозволили переливати плазму крові перехворілих для лікування COVID-19.

Що ж стосується України, то такий метод лікування у нас поки не застосовується. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив в червні.

Тоді ж він уточнив, що дослідження цього методу вже проводяться "нашими інститутами, провідними фахівцями". І коли будуть висновки, "у тому числі на основі світових досліджень", Степанов пообіцяв, що Україна теж зможе його використовувати.