У США провели понад 35 тис. переливань плазми крові людей, які перехворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У США медики провели більше ніж 35 тис. переливань плазми крові людей, які перехворіли коронавірусною інфекцією. Фахівці прийшли до висновку, що подібна процедура прискорює одужання хворих. Попередні результати їх роботи опублікувала електронна наукова бібліотека medRxiv, передає УНН.
"Наші спостереження за процесом одужання 35 тис. пацієнтів показали, що шанси їх виживання і швидкість позбавлення від симптомів коронавірусної інфекції залежали від двох параметрів - концентрації антитіл в плазмі, що переливається, і того, як швидко проводилася ця процедура. Це говорить про те, що подібний підхід до лікування COVID-19 ефективний", - повідомили дослідники.
Національна програма з використання плазми крові для лікування COVID-19 проводилася паралельно майже в трьох тисячах клінік і медичних центрів Сполучених Штатів.
В цілому в ній брали участь 35,2 тис. добровольців, які заразилися коронавірусом нового типу в проміжку між квітнем і липнем 2020 року і страждали від тяжких форм COVID-19. Половина з них потрапила в реанімацію, а чверть підключили до апаратів штучної вентиляції легенів.
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Усі ці пацієнти отримали ін'єкції плазми крові від донорів, які перехворіли COVID-19, а також стандартний набір ліків, які застосовують для боротьби з різними симптомами цієї хвороби і супутніми інфекціями. Спостерігаючи за змінами в стані їх здоров'я в наступний місяць, вчені відстежували те, як різні аспекти застосування терапії та інші фактори впливали на її ефективність.
Спостереження показали, що ця терапія значно зменшила рівень смертності і прискорила одужання пацієнтів. До того ж учені виявили, що максимально позитивний ефект плазма давала, якщо її вводили в організм пацієнта максимально рано, на третій день після потрапляння в лікарню або ще до цього.
Нагадаємо, раніше своє обурення щодо спроб дискредитації "плазмового" методу лікування тяжких "ковід"-хворих висловив провідний епідеміолог, інфекціоніст, доктор медичних наук Михайло Фаворов. За його словами, такий стан справ обурює, "тому що шкодить виживанню хворих".
Як відомо, в США офіційно дозволили переливати плазму крові перехворілих для лікування COVID-19.
Що ж стосується України, то такий метод лікування у нас поки не застосовується. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив в червні.
Тоді ж він уточнив, що дослідження цього методу вже проводяться "нашими інститутами, провідними фахівцями". І коли будуть висновки, "у тому числі на основі світових досліджень", Степанов пообіцяв, що Україна теж зможе його використовувати.