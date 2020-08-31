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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США провели более 35 тыс. переливаний плазмы крови людей, переболевших COVID-19

Киев • УНН

 • 12504 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В США медики провели более 35 тыс. переливаний плазмы крови людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Специалисты пришли к выводу, что подобная процедура ускоряет выздоровление больных. Предварительные результаты их работы опубликовала электронная научная библиотека medRxiv, передает УНН.

В США провели более 35 тыс. переливаний плазмы крови людей, переболевших COVID-19

"Наши наблюдения за процессом выздоровления 35 тыс. пациентов показали, что шансы их выживания и скорость избавления от симптомов коронавирусной инфекции зависели от двух параметров — концентрации антител в переливаемой плазме и того, как быстро производилась эта процедура. Это говорит о том, что подобный подход к лечению COVID-19 эффективен", — сообщили исследователи.

Национальная программа по использованию плазмы крови для лечения COVID-19 проводилась параллельно почти в трех тысячах клиник и медицинских центров Соединенных Штатов.

В общей сложности в ней участвовали 35,2 тыс. добровольцев, которые заразились коронавирусом нового типа в промежутке между апрелем и июлем 2020 года и страдали от тяжелых форм COVID-19. Половина из них попала в реанимацию, а четверть подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Все эти пациенты получили инъекции плазмы крови от доноров, которые переболели COVID-19, а также стандартный набор лекарств, которые применяют для борьбы с различными симптомами этой болезни и сопутствующими инфекциями. Наблюдая за изменениями в состоянии их здоровья в последующий месяц, ученые отслеживали то, как различные аспекты применения терапии и другие факторы влияли на ее эффективность.

Наблюдения показали, что эта терапия значительно уменьшила уровень смертности и ускорила выздоровление пациентов. Вдобавок ученые обнаружили, что максимально положительный эффект плазма оказывала, если ее вводили в организм пациента максимально рано, на третий день после попадания в больницу или еще до этого.

Напомним, ранее свое возмущение касательно попыток дискредитации "плазменного" метода лечения тяжёлых "ковид"-больных высказал ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. По его словам, такое положение дел возмущает, "потому что вредит выживанию больных". 

Как известно, в США официально разрешили переливать плазму крови переболевших для лечения COVID-19. 

Что же касается Украины, то такой метод лечения у нас пока не применяется. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов говорил в июне.

Тогда же он уточнил, что исследования этого метода уже проводятся "нашими институтами, ведущими специалистами". И когда будут выводы, "в том числе на основе мировых исследований", Степанов пообещал, что Украина тоже сможет его использовать.

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