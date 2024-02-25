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У США оголосили переможців премії Гільдії акторів: найвищу нагороду отримав "Оппенгеймер" Нолана

Київ • УНН

 • 21363 перегляди

Кілліан Мерфі у фільмі "Оппенгеймер" отримав нагороду SAG Awards за найкращу чоловічу роль.

У США оголосили переможців премії Гільдії акторів: найвищу нагороду отримав "Оппенгеймер" Нолана

Історичний епос "Оппенгеймер" отримав нагороди на церемонії нагородження Гільдії кіноакторів Голлівуду (SAG): три статуетки дісталися акторам фільму Крістофера Нолана. Про це передає УНН із посиланням на SAG Awards.

Деталі

Фільм про перегони за створення першої атомної бомби отримав найвищу нагороду за найкращий акторський склад, яку члени профспілки акторів SAG-AFTRA вручили на церемонії на червоній доріжці в Лос-Анджелесі.

Кілліан Мерфі, який зіграв вченого Роберта Оппенгеймера, став кращим актором, а його колега по фільму Роберт Дауні-молодший - кращим актором другого плану.

Список переможців премії Гільдії кіноакторів США 2024:

Акторський склад у драматичному серіалі - "Спадкоємці"

Акторський склад в ігровому кіно - "Оппенгеймер"

Акторський склад у комедійному серіалі - "Ведмідь"

Чоловіча роль - Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"

Чоловіча роль другого плану - Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"

Актор у драматичному серіалі - Педро Паскаль, "Останні з нас"

Актор у міні-серіалі - Стівен Ен, "Яловичина"

Актор у комедійному серіалі - Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Жіноча роль - Лілі Гледстон, "Вбивці квіткового місяця"

Жіноча роль другого плану - Да'Вайн Джой Рендольф, "Залишені"

Актриса в драматичному серіалі - Елізабет Дебікі, "Корона"

Актриса в міні-серіалі - Алі Вонг, "Яловичина"

Актриса в комедійному серіалі - Айо Едебірі, "Ведмідь"

Нагадаємо

УНН повідомляв про оголошення номінантів на премію "Оскар" 2024 року, серед яких лідирує "Оппенгеймер" Крістофера Нолана з 13 номінаціями, за ним слідує "Бідолашні створіння" Йоргоса Лантімоса з 11. Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 10 березня.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураУНН Lite
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