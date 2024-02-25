У США оголосили переможців премії Гільдії акторів: найвищу нагороду отримав "Оппенгеймер" Нолана
Київ • УНН
Кілліан Мерфі у фільмі "Оппенгеймер" отримав нагороду SAG Awards за найкращу чоловічу роль.
Історичний епос "Оппенгеймер" отримав нагороди на церемонії нагородження Гільдії кіноакторів Голлівуду (SAG): три статуетки дісталися акторам фільму Крістофера Нолана. Про це передає УНН із посиланням на SAG Awards.
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Фільм про перегони за створення першої атомної бомби отримав найвищу нагороду за найкращий акторський склад, яку члени профспілки акторів SAG-AFTRA вручили на церемонії на червоній доріжці в Лос-Анджелесі.
Кілліан Мерфі, який зіграв вченого Роберта Оппенгеймера, став кращим актором, а його колега по фільму Роберт Дауні-молодший - кращим актором другого плану.
Список переможців премії Гільдії кіноакторів США 2024:
Акторський склад у драматичному серіалі - "Спадкоємці"
Акторський склад в ігровому кіно - "Оппенгеймер"
Акторський склад у комедійному серіалі - "Ведмідь"
Чоловіча роль - Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"
Чоловіча роль другого плану - Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"
Актор у драматичному серіалі - Педро Паскаль, "Останні з нас"
Актор у міні-серіалі - Стівен Ен, "Яловичина"
Актор у комедійному серіалі - Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"
Жіноча роль - Лілі Гледстон, "Вбивці квіткового місяця"
Жіноча роль другого плану - Да'Вайн Джой Рендольф, "Залишені"
Актриса в драматичному серіалі - Елізабет Дебікі, "Корона"
Актриса в міні-серіалі - Алі Вонг, "Яловичина"
Актриса в комедійному серіалі - Айо Едебірі, "Ведмідь"
Нагадаємо
УНН повідомляв про оголошення номінантів на премію "Оскар" 2024 року, серед яких лідирує "Оппенгеймер" Крістофера Нолана з 13 номінаціями, за ним слідує "Бідолашні створіння" Йоргоса Лантімоса з 11. Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 10 березня.